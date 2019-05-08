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Devlet Bahçeli: Gül, AK Parti'ye vefasızlık yapıyor

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin 'AK Parti'ye vefasızlık yapıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde YSK kararı ve CHP'nin kararı tanımaması ana başlıklar arasındaydı.

Bahçeli Abdullah Gül'ün Twitter'da konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ile ilgli şöyle konuştu:

"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter'deki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun"

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

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