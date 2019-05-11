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MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'lı caniler İmamoğlu'nu övüyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terör örgütleri 'demokratik güç birliği'nden bahsediyor. PKK'lı caniler, devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar, ağız birliği etmişler CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayına destek mesajları paylaşıyorlar. ' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir." dedi.

Bahçeli, "Türk milletinin gururu, gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul boyunduruk altına nasıl girecektir? İstanbul'un kaderi, terör örgütlerinin, yani haçlı yedeklerinin tasallutuna nasıl havale edilecektir?" ifadelerini kullandı.

"PKK'LI CANİLER İMAMOĞLU'NU ÖVÜYORLAR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Kandil çetesi, Pensilvanya şebekesi nasıl olup da İstanbul'da söz geçirecekler, büyükşehir belediye başkanlığı seçimini hangi yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir? Bin yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımızın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan, umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanımız olabilecek midir? İstanbul, böylesi bir zillete onay verebilir mi?"

"YERİN DİBİNE BATSIN SİZİN GÜZELİNİZ"

"Terör örgütleri 'demokratik güç birliği'nden bahsediyor. PKK'lı caniler, devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar, ağız birliği etmişler CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayına destek mesajları paylaşıyorlar. Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış. Yerin dibine batsın sizin güzeliniz."

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

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