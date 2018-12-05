Devlet kapısına gitme dönemi bitiyor 

Türkiye’nin dijital dönüşümünün en önemli ayaklarından biri olan e-devlet sistemine ilişkin Star’a açıklama yapan Oktay, sistemin sürekli güncellenerek geliştirildiğini ve tamamlanma oranının yüzde 93-94’e geldiğini belirterek, “2019 içinde tüm kamu kurumları tüm hizmetlerini e-devlet’e geçirmiş olacak” dedi.

GEREKSİZ İŞLEMLER

Oktay, şöyle devam etti: “Sistem sadece resmi işlemleri bilgisayardan yapma imkanı sunmuyor, aynı zamanda mükerrer ve gereksiz işlemleri de ortadan kaldırıyor. Örneğin bir ihracatçı 50 yerden belge almak zorundaysa, bunları sadece elinin altındaki bilgisayardan almayacak, aynı zamanda belge sayısı da azaltılacak. Yani başvurduğu kapı sayısı azalacak. Ya da bir kişi bir hastaneye gittiğinde, bazı tetkikleri yeniden yaptırmak zorunda kalmayacak, önceki tedavilerine ilişkin bilgiler bütün hastanelerde görüntülenebilecek.” Oktay, yeni kabinenin ilk 100 günlük projelerinin tamamlandığını, şimdi ikinci aşamanın tanıtımına hazırlandıklarını söyledi. Oktay, “Bakanlara ‘100 günlük projelerinizi getirin’ derken, aynı zamanda bu projeleri çalışırken hem kurumlarını, hem kadrolarını, hem de üretilen projelerini tanımalarını istedik. Bunu sağladık. Diğer yandan, vatandaş memnuniyetini önemsiyoruz, projeler çalışılırken vatandaşa yönelik hizmet de aksamayacak. Arkasından 5 yıllık stratejik hedeflerini istedik ve vizyonlarını gördük. Vatandaşa da, sonuçlarını görecek ve denetleyeceksiniz dedik. Bu mesajlar alındı, ilk 100 günlük hedeflere ulaşıldı” dedi. İkinci 100 gün için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Oktay, “Çalışmaları bitince tanıtımı yapılacak. Tüm 5 yıllık projeleri de göreceğiz. Ancak her yılı 100’er günlük periyotlar halinde adım adım izleyeceğiz. Hangi proje ne zaman başlayacak, hangi sürede hangi aşamada olacak ve ne zaman tamamlanacak, bileceğiz ve takip edeceğiz” diye konuştu. Temel hedeflerden birinin katma değerli üretim olduğunu hatırlatan Oktay, öncelikli sektörler belirlendiğini ve bu alanda başarılı örneklerin ortaya çıktığına işaret ederek, savunma sanayini örnek gösterdi: “Savunma sanayinde başarılı olduk, ama daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Silah ve füze sistemleri ile gelişmiş elektronik sistemler konusunda önemli yol aldık. Savaş helikopterleri ve yeni nesil savaş uçakları üzerinde çalışıyoruz. Bunu Savunma Sanayi Fonu ve Savunma Sanayi Başkanlığı yapılanmasıyla çözdük.”

SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ

Bu başarıyı diğer alanlara da taşımak gerektiğini vurgulayan Oktay, “Öncelik verdiğimiz sektörlerden biri de sağlık. Şehir hastaneleriyle fiziki imkanlarımızı iyileştiriyoruz. Ancak kullandığımız cihazlar ve ilaçlar ithal. Bunların yerlileştirilmesi konusunda adım atmalıyız. Sadece Türkiye’de kullanacağımız cihazlar değil bunlar, çevremizdeki ülkelerde de ithal ediliyor, geniş bir pazar var” dedi.