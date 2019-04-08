'Dijital müdahale ile hile yapılmış olabilir'

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın konuk olduğu 24 Televizyonu’ndaki ‘Kayıtdışı’ programında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan Özyiğit, bir üst aklın YSK’nın dijital platformunda sonuçlarla oynamış olabileceğini söyledi. Tutaklardaki veriler ile YSK seçim sistemindeki verilerin uyuşmadığına dair ortaya çıkan yüzlerce örnek olduğunu hatırlatan Özyiğit, “Seçim yapmak için sandığa gidiyoruz. Şu partiye oy verdik gittik. Zarfı attık gittik. Her kes gittikten sonra sandık başkanı ve tüm siyasi partilerin beraber saydıkları oylar toplayarak tutanaklar imzalandı. Bu tutanaklarda bireysel insan hataları olabilir. Burada global bir aklın nasıl seçime müdahale edebileceğini ifşa etmeye çalışacağım” dedi.

SONUCU DEĞİŞTİRECEK YER

Öne sürdüğü iddianın kesin olup olmadığını bilmediğini ama bunun araştırılmaya değer olduğunu ifade eden Özyiğit şunları söyledi: “Sonuç böyle çıkar veya çıkmaz ben sadece bir bilgi paylaşıyorum. Oradaki görevli partililer tutanakları telefonlarla çekip il merkezlerine bildirdiler. Onlarda saymaya başladılar. Bunun üzerine A partisi çıktı ve dedi ki seçilmişiz. Sonra YSK görevlileri aldılar birleştirme tutanağını sisteme girdiler. Şimdi gelelim üst aklın nasıl çalıştığına. Üst akıl buradaki kâğıtlarla uğraşmaz. Üst akıl algoritmayla uğraşır. Yazılımla uğraşır. Bu bilgiler düğmeye basıldığı anda YSK’ya gider. YSK başkanı da çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki A Partisi B partisi kazandı. Fakat buradaki belge ile YSK’da ki tutmuyor. Yani buradaki veriler YSK’ya giderken birisi bu algoritmayla oynarsa. Asıl bakılması gereken tarafın orası olduğuna inanıyorum. Niçin çünkü üst akıl detaylarla uğraşmaz. Sonuçla uğraşır. Sonucu değiştirecek tek yer vardır. O da algoritmayla oynamaktır.”