Dikkat çeken açıklama: Aday olacak, çünkü mıntıka temizliği yapılıyor

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda da adaylık tartışmaları her geçen gün daha da büyüyor.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SARAÇHANE GERGİNLİĞİ

Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ortaya atması ve Akşener'in "kazanacak aday" söylemiyle Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için desteklemesi ittifakta yeni bir kriz doğururken bunun son örneği Saraçhane Operasyonu oldu.

YENİ MEYDAN OKUMA: ANADOLU TURLARI

Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya yaptığı icazet ziyareti esnasında Akşener'le birlikte Saraçhane'de miting yapan İmamoğlu gündeme gelme çabalarına bir yenisini daha ekleyerek Anadolu turlarına başladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof Dr. Hüseyin Yayman, Millet İttifakı'nın adayına yönelik tahminini A Haber canlı yayınında açıkladı.

Yayman şu ifadeleri kullandı:

ADAY KILIÇDAROĞLU OLACAK

6'lı masanın adayının Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Tüm mesajların alt alta koyulduğu zaman Kılıçdaroğlu adının ortaya çıktığı görülüyor. Buna dair çok sayıda delil de var.

MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında bir tartışma olsaydı Cihan Paçacı istifa etmek zorunda kalmazdı. Bir mıntıka temizliği yapılıyor. Bir türbeyi ziyaret ediyor Kılıçdaroğlu. Burada soy kütüğü okunuyor. Neden şimdi okunuyor?

NET OLARAK İSİM VERDİ

Cumhur İttifakı'nın yarışacağı rakip kendisi. Seçimin sonucu belli olmuş durumda. Kılıçdaroğlu aday olmuş durumda ya da bir süpermen buldular. Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş 11. seçimi de kaybedecek. Adayları net olarak Kılıçdaroğlu olacak.