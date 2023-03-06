Dikkat çeken detay: Masada ''isimsiz genel başkan'' dönemi

Meral Akşener'in ayrılığı ile 5 partiye düşen altılı koalisyon masasında aday krizinin dışında da çarpıcı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kaosun ardından sessizliğe bürünen küçük ortaklardan dördüncü günde açıklama geldi. Ancak bir farkla. Masanın ortaklarından Sözcü'ye konuşan bir genel başkanın isminin yazılmasını istememesi dikkat çekti.

PAZARLIK KARŞILIĞINDA KILIÇDAROĞLU MU YASAKLADI?

İYİ Parti'nin ayrılığı öncesinde yapılan son toplantıya ilişkin Meral Akşener'e cevap vermek için kendisiyle görüşülen genel başkanın görüşlerinden çok ismini vermek istememesi dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, Krizle birlikte ortaya çıkan bakanlık, vekillik ve grup pazarlıkları karşılığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlara konuşmayı yasaklayıp yasaklamadığı merak ediliyor.

İşte isimsiz genel başkanın ifadeleri ve yaşanan ilginç tablo;

6'lı Masa'nın son toplantısında yaşananlara dair İYİ Parti lideri Meral Akşener bir takım açıklamalarda bulundu, 'dayatma' ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Aynı masada oturan bir başka genel başkan ise ismini vermeden konuyla ilgili şunları söyledi...

"TOPLANTININ GÜNDEMİ ZATEN BELLİYDİ"

Yaptığımız toplantının gündemi belliydi. Cumhurbaşkanı adayı dışındaki meseleleri kaç zamandır konuşuyoruz.

GÜLTEKİN UYSAL VE KILIÇDAROĞLU OLMADIĞI KESİN, GERİYE 3 İSİM KALIYOR!

Gültekin Uysal'ın ismini veren isimsiz genel başkan sözlerine şöyle devam etti:

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuyu açması üzerine ilk sözü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal aldı. Uysal, daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Diğer genel başkanlarda aday konusunda fikirlerini söyledi.

"AKŞENER'İN YAPTIĞI DAYATMA DEĞİL Mİ?"

5 farklı aktör Kemal Kılıçdaroğlu'nu da katarak bir noktada tavır belirlemiş, Akşener'in ki dayatma olmuyor, bizimki dayatma oluyor? Var mı böyle bir şey?

KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI

Bu süreç daha makul, yapıcı, kolaylaştırıcı olmalıydı. Siyasetin sadece 2 parametresi yok. Pop star yarışması değil ki aday için anket yapılsın. Siyasetin bir dengesi var. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Kimsenin oyu da kimsenin cebinde değil. Toplumun bir ortak kararı, şuuru var o istikamette işleyecek.

FİKRİMİZİ SÖYLEMEK YASAK MI?

Toplantıda hepimiz konuştuk. İnsanlar fikrini söylemeyecek mi? Deprem dolayısıyla ötelenmiş bir gündem var. Akşener, "Ortak mutabakat konusunda yetki almadım" dedi. Yapılacak basın açıklamasında her kelime özenle seçildi 7-8 kez okunduktan sonra son şekli verildi. Gerilimli bir ortam yoktu. Toplantıdan sonra yemeğe geçildi, yaklaşık 1.5 saat yemek yerinde oturuldu. Öyle bir gerginlik falan olmadı yani.

GERİLİMLİ BİR KALKIŞ DEĞİLDİ

6'lı Masa kurulduktan sonra yaptığımız toplantılarımızda farklı konular, düşünceler, farklı gerilimler oldu. Üretmemiz gereken enerjinin önünde bir sürü engeller yaşandı. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemem. Sonuçta yemekte de sohbet edildi, kalkıldı. Gerilimli bir kalkış olmadı.

AMA AKŞENER HEPİMİZİ SUÇLADI

CHP'li büyükşehir belediye başkanını aday göstermek istemesi doğru bir adım, yaklaşım değil. İYİ Parti'nin genel sekreterini aday göstermesi olur mu?

Akşener'in yaptığı konuşmada hepimizi suçladı. Bu ithamları kabul etmemiz mümkün değil. Çerçevesi çizilmiş, ülke bir sistem tercihi yapacak. Sistem içerisinde tercih yapılacak. Rejimin üreteceği maliyetlere katlanılacak mı, katlanmayacak mı? Katlanmayacaksa Tayyip Bey orada zaten.