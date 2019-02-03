Diktatör Bay Kemal

Cumartesi günü yapılan PM toplantısında, muhaliflerle Kılıçdaroğlu’nun restleşmesi, kendisinin karşı olmasına rağmen İzmir Bayraklı’da Erdal Aksünger’i aday olarak çıkarmalarıyla iyice doruğa çıktı. Yetkiyi alan Kılıçdaroğlu’nun, bugün ya da yarın Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayarak, Parti Meclisi’nden (PM) geçiremediği isimlerin adaylıklarını netleştirmesi bekleniyor.

TAKTİK SAVAŞI YAŞANDI

Bir önceki PM’den geçiremediği, Bodrum Belediye Başkanı Mustafa Kocadon, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gibi isimleri tekrar PM’ye sunması gereken Kılıçdaroğlu, bu isimlerin tekrar PM’den ‘veto’ yemesi ihtimaline karşı başka bir hamle yaparak, aday belirleme yetkisini MYK’ya alma yoluna gitti. Ancak yetkinin verilmesinden önce PM’de yaşanan sert tartışmalar, muhalifleriyle Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşına dönüştü. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun yetki isteyeceği toplantıda, ‘aday çıkartıyoruz’ resti çekti. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun istemediği Erdal Aksünger’i, İzmir Bayraklı’da başkan adayı olarak sahneye sürdü. Muhaliflerin Aksünger hamlesi, toplantıyı kilitledi.

15’LİLER KARŞI ÇIKTI

Muhaliflerin, ‘Sana rağmen aday gösteririz’ hamlesi karşısında PM toplantısına ara vererek, hemen MYK’sını toplayan Kılıçdaroğlu ise dönüşte “Benim atadığım adaya oy vermeyiz diyorsanız, o zaman MYK’ya güvenoyu vermeyin” mesajıyla, reste ‘tehdit’ ile yanıt verdi. Kriz, Aksünger’in adaylıktan çekilmesiyle aşılabildi. 60 kişilik PM’den, 20 kişilik MYK’sı için ‘güvenoyu’ isteyeceği mesajıyla toplantıda muhalifleri geri adım atmaya zorlayan Kılıçdaroğlu yine de istediği yetkiyi 14’e karşı 43 oyla alabildi. PM oylamalarında Kılıçdaroğlu’na karşı olduğu bilinen ve partide ‘15’liler’ olarak isimleri öne çıkan grup, yine karşı duruşunu sürdürdü.