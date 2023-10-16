Diktatör Kılıçdaroğlu coştu! Partilileri açık açık tehdit etti: Kovarım

28 Mayıs seçimlerinde alınana hezimet sonrası CHP'de yaşanan deprem giderek şiddetleniyor. İstifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu görevi bırakmak yerine partideki yerini daha da sağlamlaştırmanın çalışmalarını yürütüyor.



"ELEŞTİRENİ ATARIM"



Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, müfettişlerle örgütü denetleyeceğini söyledi. Partililerini açık açık tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.