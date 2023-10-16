İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8151
  • EURO
    29,0424
  • ALTIN
    1727.87
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Diktatör Kılıçdaroğlu coştu! Partilileri açık açık tehdit etti: Kovarım
Politika

Diktatör Kılıçdaroğlu coştu! Partilileri açık açık tehdit etti: Kovarım

14-28 Mayıs seçimlerinden önce 'Gençlerin demokrat dedesi' sloganıyla göz boyamaya çalışan, seçimleri kaybettikten sonra 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, partililere gözdağı verdi. Diktatör Kılıçdaroğlu, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşanları kovacağını söyledi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Diktatör Kılıçdaroğlu coştu! Partilileri açık açık tehdit etti: Kovarım
ABONE OL

28 Mayıs seçimlerinde alınana hezimet sonrası CHP'de yaşanan deprem giderek şiddetleniyor. İstifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu görevi bırakmak yerine partideki yerini daha da sağlamlaştırmanın çalışmalarını yürütüyor.

"ELEŞTİRENİ ATARIM"

Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, müfettişlerle örgütü denetleyeceğini söyledi. Partililerini açık açık tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.