‘Diktatör sıkıyorsa at beni buradan’

Yılmaz, CHP lideri ve partililere sert sözlerle yüklendi: Ben bu partiye, ‘gel Öztürk’ diyerek gelmedim; ‘git’ diyerek de gitmeyeceğim. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol.

‘ARAPÇA FETİŞİZMİ’ DEDİ

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon programında bir trolün, Türk diline karşı aşağılayıcı ve küçültücü açıklamalar yapması, ayrıca CHP’nin geçmişini karalaması ve Atatürk’ün uygulamalarına ilişkin eleştiride bulunması üzerine kendisine hak ettiği cevabı verdiğini söyledi. Yılmaz, o tartışmanın din tartışması olmadığını, tamamen “Arapça fetişizmini ön plana çıkaran tartışma” olduğunu ileri sürdü.

REZİL, KEPAZE OL

Sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan ve Kılıçdaroğlu’nun diktatör olduğunu ifade eden Yılmaz şunları söyledi: Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin, çünkü koltuğundan korkuyorsun, rakip olarak görüyorsun. 9 seçim kaybetmiş birisi olarak bu yola müracaat etmen yanlıştır. Partimde aşağılandım, yalnız kaldım, kimseden bir şey istemedim ama siz aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Ben bu partiye, ‘gel Öztürk’ diyerek gelmedim; ‘git’ diyerek de gitmeyeceğim. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol.