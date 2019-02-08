Diktatöre isyan depremi

CHP PM, aday belirleme yetkisini Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) devretmişti. MYK da, bu yetkisini Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verdi. Böylelikle Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nden (PM) onay alamadığı Bodrum, Silivri ve Maltepe’de aynı isimleri kendisi belirledi. Ankara Etimesgut’ta da, avukatı Celal Çelik’i aday gösterdi.

TEPKİLERE RAĞMEN KILIÇ

Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen 16 adayı daha açıkladı. İstanbul Maltepe’de tartışmalı isimlerden olan ve PM’nin onay vermediği mevcut Başkan Ali Kılıç, tüm tepkilere rağmen Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi. PM’nin karşı çıktığı ve parti örgütünün de istemediği Kılıç’ın aday gösterilmesi, tepkiyi artırdı ve Kılıç’ın adaylığının açıklanmasının ardından Maltepe teşkilatı topluca istifa etti.

HAMZAÇEBİ DEPREMİ

CHP’de yaşanan istifa depremleri devam ediyor. Parti Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi Twitter hesabı üzerinden istifasını “Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” mesajıyla duyurdu. Hamzaçebi’nin Kılıç’ın adaylığı sonrası bu kararı aldığı ileri sürüldü.

MUHALİFLERE ‘SUS PAYI’

Silivri’de de Muharrem İnce’nin dünürü olan mevcut Başkan Özcan Işıklar, PM toplantısında muhalifler tarafından desteklenmiş, Kılıçdaroğlu’na yakın isimler reddetmişti. Ancak aynı isim bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi. Işıklar’ın aday gösterilmesi parti kulislerinde, “muhaliflere sus payı” olarak değerlendirildi.

AVUKATINI ADAY YAPTI

Ankara Etimesgut adayı ise tartışmaların başka bir boyuta taşınmasına yol açacak nitelikte bir isim oldu. Kılıçdaroğlu, kendi avukatı Celal Çelik’i aday gösterdi. Çelik, hain FETÖ’ye yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve bir süre sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

SİVEREK’E TARTIŞMALI İSİM

Daha önce MYK’da kabul edilen ama tepkiler üzerine PM’nin onayına sunulmayan Mehmet Fatih Bucak da, Şanlıurfa Siverek’ten Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi.

DÖRT YILDA AİLE BOYU KÖŞEYİ DÖNDÜ

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yakınlarının dört yıl içinde adeta emlak kralı olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan Kılıç’ın seçildikten sonra kendisi, eski ve yeni eşleri, kızı, kardeşi ile teyzesinin oğlunun son dört yıl için tam 184 milyon 350 bin TL’lik gayrimenkul edindiği ortaya çıkmıştı.