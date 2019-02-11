Diktatöre karşı adalet yürüyüşü devam ediyor 

Ankara’dan sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne başlayan ve Maltepe’de sonlandıran Kılıçdaroğlu’nun adaletsizliğine karşı aynı noktadan yürüyüşe geçen partililer Gebze’ye vardı. Kılıçdaroğlu’nun dört yılda 184 milyon lira mal varlığı edinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı tekrar aday göstermesi üzerine CHP Maltepe İlçe Teşkilatı isyan bayrağını çekti.

ÇÜRÜMÜŞ SİYASET

Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne doğru cuma günü Maltepe’den yürüyüşe geçen CHP’lilerden eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu “siyaset kurumunun çürümemesi” için partililer olarak ses çıkardıklarını, karşı durduklarını ve tavır koyduklarını dile getirerek şöyle konuştu: CHP örgütü ‘otur’ denildiği zaman oturacak, ‘sus’ denildiği zaman susacak bir parti değildir. Parti yönetimimizden bir an önce bu yanlışların düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk iddialarına rağmen Ali Kılıç’ı tekrar aday göstermesi üzerine önce CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi istifa etmiş ardından topluca istifada eden Maltepe örgütü de İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı.