Din düşmanlığında CHP-DANIŞTAY ittifakı

Danıştay 8. Dairesi’nin yetki gaspı yaparak verdiği “Andımız” kararının tartışmaları sürerken, Danıştay 1. Dairesi’nin de çok tartışılacak “hayret verici bir karar” aldığı ortaya çıktı. Danıştay 1. Dairesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Edirne’deki ilk İslam Mezarlığı’nın, CHP’li Edirne Belediyesi tarafından “Nikah Salonu” olarak kullanımının devamına onay verdi. Danıştay bu kararı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunu’nun 2. Maddesinde yer alan “Mezarlıklar asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz” hükmüne rağmen aldı. Danıştay’ın ikinci vesayet teşebbüsü ile neticelenen olay özetle şöyle gelişti:

MEZARLIK TESCİLİ 1938

Kadastro Komisyonu 1938 yılında Belediye Kanunu mucibince belediyeye ait mezarlıktan olmakla Edirne Belediyesi adına tesciline karar verildi. Bu karar ile tapusuzdan, Edirne Belediyesi adına tescili yapıldı. Yani, belediyeye asıldan mülkiyet hakkı değil, sorumluluk yüklendiği, mezarlığın emniyetini sağlamak ve gerekli hizmetini yapmak için verilmiş olup, kanunun amir hükmü dışında bir maksatla kullanma hakkı yoktur.

TÜRBE İZNİ

Tatarhani Mezarlığı’nda ve Fatih Sultan Mehmed Hanın Hocası Muhammed bin Kutbüddin-i İznikî’nin yanı sıra, çok sayıda İslam Alimi de bu tarihi mezarlıkta bulunuyordu. Mezarlığın bulunduğu alana 13 Mayıs 2004’te “Türbe” yapılmasına karar verildi. Mezarın yeri, konunun uzmanı 6 kişilik bilirkişi tarafından kesin ülke koordinatlarıyla tespit edilip “Harita Bürosu” tarafından krokisi çizildi. 2006 yılındaki valilik ve belediye arasındaki protokol ile söz konusu alanın “Tatarhaniler Mezarlığı olduğu kesinleştirilmiştir” denildi. Edirne Belediyesi 2007’de, daha önce imzalanan protokolün iptali için Valiliğe başvurdu. Bu başvuru Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından reddedildi. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, “7 Eylül 2007’de 1605 sayılı Karar” ile mezarlık alanı ve eski Elektrik Fabrikası’nı da “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tapuya tescil ettirdi.

NİKAH SALONU YAPILDI

Bakanlık yazı ile bildirilmesine rağmen, ısrarla “Tarihi Tatarhaniler Mezarlığı” olarak Koruma Amaçlı İmar Planı’na mezarlık olarak tapuda tescil edilen alan 11 senedir işlenmedi. Yine ısrarla, “Kullanım Maksadı” olarak ise “Kısmen Kültürel Tesis Alanı, Kısmen Trafo” ifadesi kullanıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü birçok yazışma ile Belediye’ye nikah salonu olarak mezarlık dışında birçok yer gösterdi. Ancak belediye Kanun ve Mevzuata açıkça aykırı olarak reddetti.

KVKBK’DAN RET

Belediyenin “Çok Amaçlı Salon”, “Kültür Merkezi” talebi, 1 Aralık 2011’de Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca (KVKBK) uygun bulunmadı. Kurul, Kültür Merkezi yapılmak istenen yerin mezarlık fonksiyonuna uygun olmadığına hükmetti.