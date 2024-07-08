Diplomasi trafiği hız kesmiyor! Başkan Erdoğan'ın sıradaki durağı ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Kazakistan'daki Şanghay Zirvesi'nin ardından A Milli Futbol Takımı'na destek için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Washington'da önemli diplomatik görüşmeler yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes için birlik üyelerine önemli çağrılarda bulunacak.

Zirvede ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği görüşülecek. Zirvede Ukrayna için "üyeliğe köprü" planı açıklanacak, Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci ile ilgili yol haritası konuşulacak.

Ayrıca Rusya'nın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemi yardımları da gündemde olacak. ABD'li bir yetkili, Kiev'e desteğin artacağına vurgu yaptı.