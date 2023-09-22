Diplomasi trafiği sürüyor: Bakan Fidan'dan art arda temaslar

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında mevkidaşları ve muhatapları ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla Türkevi'nde görüştü.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

İSRAİL

Bakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Fidan, , Türkevi'nde Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'le görüştü.

MACARİSTAN

Fidan, New York'taki Türkevi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu kabul etti.



TDT DIŞİŞLERİ BAKANLARI GAYRİRESMİ TOPLANTISI'NA KATILDI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türkevi'nde, TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu, 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, TDT üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, gözlemci üye ülkelerden Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) katıldı.