Diplomasinin kalbi Türkiye

Akşam Gazetesi 10 Mart 2022 Perşembe 07:47 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 08:28

Başkan Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca yoğunlaştırdığı Türkiye'nin çıkarlarını koruma ve barış çabaları sonuçlarını veriyor.

'Dünya 5'ten büyüktür' sloganıyla mazlumların yanında yer alan Türkiye, son yıllarda nakış gibi izlenen başarılı ve güçlü dış politika sayesinde diplomasinin adeta merkezi oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin ardından bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, pazar günü de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitoçakis Türkiye'de olacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Scholz, Türkiye'ye ilk ziyaretinde Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek. Erdoğan ve Scholz, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşecek.

14 LİDERLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Ukrayna savaşının ardından 14 liderle 20 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüştüğü isimler şunlar: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Hollanda Başbakanı Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, İngiltere Başbakanı Johnson, AB Konseyi Başkanı Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Kanada Başbakanı Trudeau, Sirbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu.

ERDOĞAN BUGÜN BIDEN'LA GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Ukrayna krizinin yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan dün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ile Türkiye- AB ilişkileri ele alındı.