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Politika

Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına belgeleri ile aktarıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek. Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor

Sabah Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek. Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor

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