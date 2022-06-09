Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına belgeleri ile aktarıldı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek. Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor
Sabah Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya tarafına terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları belgeleriyle aktarıldı. Astana görüşmeleri kapsamında Rusya ile tekrar görüşülecek. Batı fark etmese de sivil ölümleri artıyor