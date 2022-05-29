Direnişte 1000. gün! Başkan Erdoğan: Bu mücadele tarihe altın harflerle yazıldı

Diyarbakır'da ailelerin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1000. gününde. 1000 günde, 301 ailenin katıldığı evlat nöbetinin zaferinde 35 evlat ailesine kavuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ÜLKENİN CESUR ANNELERİ OLARAK ONLARA BOYUN EĞMEYECEĞİNİZİ GÖSTERDİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Diyarbakır'daki yüreği yanık anaların her birine şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum.

Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Hala bu mücadeleyi yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına ve yakınlarına kavuşmalarını diliyorum.

Sizler terör örgütüne ve onun güdümündeki partiye Diyarbakır'dan çok önemli bir mesaj verdiniz. Bu ülkenin cesur anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz.

"BU MÜCADELE TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI"

Mücadelenizin her aşamasında İçişleri Bakanımızla ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yanınızda yer aldık.

Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi ve azim destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldı.

Diyarbakır'da ve diğer şehirlerde annelerimizin verdiği mücadeleyi verdiğimiz operasyonlarla tamamlıyoruz.

Artık çocuklarımızı kandıramayan terör örgütün faaliyet sahalarını da birer birer kapatıyoruz. Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarımıza kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır.

Suriye sınırlarımız boyunca adım adım kurmakta olduğumuz güvenli koridoru inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.

Böylece çocuklarımızı kaldırıp dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu ülkenin siz Diyarbakır Anneleri'ne şükran borcu vardır.

İnşallah bu tablo nesiller boyu kulaktan kulağa aktarılarak geleceğimizi aydınlatan bir ışığa dönüşecektir.

Bir kez daha her birinize teşekkürlerimi sunuyor, rabbimden bir an önce evlatlarınıza ve yakınlarınıza kavuşmanızı diliyorum.

BAKAN SOYLU: BU TARİHİ BİR BAŞKALDIRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 1000 gündür umutla bekleyen aileleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Annelerin bu başkaldırılarının tarihi bir süreç olduğunu bir kez daha huzurunuzda eğilerek ifade etmek istiyorum" dedi.