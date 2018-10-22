Dirilişin arefesindeyiz
Başkan Erdoğan TÜGVA Genel Merkezi’nin açılışında gençlere seslendi: Millet olarak yeni bir dönemin arefesindeyiz, bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanıştır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi’nin açılışında kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: “Açılışını yaptığımız TÜGVA Genel Merkez binasının ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mimarından, mühendisine, işçisine kadar teşekkür ediyorum. TÜGVA Genel Merkezi’nin vâkıfımızın misyonuna yaraşır bir yer olduğunu görüyoruz. Diğer vakıf ve derneklerimiz için bir model teşkil edeceğine inanıyorum.”
HİZMETİ İNSAN VERİR
“Sıradan bir binayı hizmete almıyoruz. Akıllı sınıfı, kıraathanesi, toplantı salonlarıyla örnek bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Burasının 81 il, 404 ilçeye yayılan TÜGVA merkezi olmasıyla her yaştan gençlerimiz için çekim merkezi olacağına inanıyorum. Fiziki yapısı ne kadar güzel, ne kadar kullanışlı olursa olsun, bir mekana anlam veren orada hizmet veren insanlardır. Orada insan yoksa orası bir beton yığını olmaya mahkumdur. TÜGVA’yı beton yığını olmaktan kurtaracak olan da arkadaşlarımızdır. Sizlerin çalışmalarıyla, gayretleriyle anlam bulacaktır. Burası ancak gençlerin ‘Benim vakfım, yuvam, okulum’ diye sahiplendiği zaman gerçek bir genel merkeze dönüşecektir. TÜGVA 81 vilayetimizin tamamında örgütlenmesini tamamladı. Faaliyetleriyle kurumumuz 4,5 milyon aşkın gencimize ulaşmayı başlardı. Yurtlarımızdaki doluluk oranı yüzde 90’ların üzerine çıktı. 7 bin 500 civarı öğrencimize sıcak, ferah bir ortamda barınma imkanı sunuluyor. Medya iletişim okullarından, spor kulüplerinden gençlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda vakfımız projelere imza atıyor. Gençlik, istikbalimizin teminatıdır. Gençlerini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar pek çok yatırımı hayata geçirdik. Üniversite sayısını 206’ya çıkardık. 16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan bir öğrencimize 500 lira vermeye başlıyoruz. ”
UTANÇ SAHNELERİNE SON
“Darbe dönemlerinin baskıcı, faşist anlayışını rafa kaldırdık. Utanç sahnelerine son verdik. Vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardık. Kılık kıyafetten horlanmadığı bir özgürlük atmosferini hakim kıldık. Bu süreçte sadece kendimize değil, bizimle aynı dünya görüşünü paylaşsın, paylaşmasın herkese hizmet etme gayreti güttük. Bize yapılanları başkasına yapmadık. Son 16 yılda hareket alanı daralanlar sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda kaybedenler hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışan asalaklar olmuştur. Bir avuç seçkin olmuştur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Türkiye’nin son 16 yılından rahatsız olanlar, kendilerini imtiyazlı vatandaş olarak görmeye alışanlardır. Biz demokrasinin gelişmesi, hak ve özgürlük alanlarının gelişmesi için çalışma devam edeceğiz.”
BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ
2002’den bu yana gerçekleştirdiğimiz reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek gençlerimiz için altyapıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engeller gençlerimiz önünde durmuyor. Yeni bir dönemin arefesindeyiz; bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealini pratiğe dökmedir. Bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Biz kendimizle beraber mazlum ve mağdurların barış içerisinde yaşadığı küresel bir sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.
BURASI HEPİMİZ İÇİN İMTİHAN DÜNYASI
“Burası hepimiz için imtihan dünyasıdır. Bizim tarihimiz hiçbir albenili sıfatı olmadığı halde ömrünü insan yetiştirmek için vakfetmiş gönül insanlarıyla ariflerle dolu. Şu anda burası SETA böyle bir merkez. Hedef büyük. Bu bir hedef göstermektir. Burada ruhların fethi için gençlerimizin önemli bir çalışmayı yürütüyor olması sıradan değil. Bizim rehberlerimiz bunlar. Bizim önderlerimiz bunları yaptı, buralara geldi, bizler de bu çalışmaları yapacağız. 2023, 2053, 2071 bunun için önemli.”
SIRADAN BİR VAKIF DEĞİL
“Hiç şüphesiz bu idealimizi devlet olarak gerçekleştirmemiz mümkün değildir. STK’ların, TÜGVA’nın sahiplenmediği bir davanın başarısı yoktur. Bu kurumlara büyük görevler düşüyor. Biz TÜGVA’ya sıradan bir vakıf olarak bakmıyoruz. Burada görev yapan arkadaşlarımızı Dede Korkutları, Fatihleri, Akşemsettinleri olarak değerlendiriyoruz. Bu çatı altında eğitimleri devam eden kardeşlerimizi Aliya İzzetbegoviç olarak görüyoruz. Talebelik diploma avcılığı değildir. Biz rengi, dili, kökeni ne olursa olsun, tüm insanlığın yaratılıştaki kardeşliğine inanıyoruz. Biz diğer toplumlara öteki olarak bakmıyoruz.”
TÜGVA'NIN AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi’nin açılış törenine, Başkan Erdoğan’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.
ON BİNLERCE GENÇ OKULLU
“Şimdilik Arapça ve İngilizce olarak yürütülen bu projenin gönül coğrafyamızı kuşatacak şekilde genişletilmesini temenni ediyorum. Yaşları, eğitim seviyeleri farklı on binlerce gencimiz için okul oluyor.
Yurtlarımızda kalan bu çatınıngençlerimize kazandırmak istediği değerleri özümseyen gençlerimizi birer TÜGVA mezunu olarak görüyoruz.”
CHP’NİN TARİHİNİ İYİ BİLİRİZ
“Ana muhalefetin başı İngiltere’de Türkiye’deki Suriyelileri tekrar göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? Ensar ile muhacir nedir bu bilmez. Bunlarda böyle bir kavram yok. Bunlar her zaman zulümle iç içe olmuş. CHP’nin tarihini iyi biliriz. Onların Adnan Menderes’i arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Onlar bundan zevk duyanlardır. Onlar Ankara’dan-İstanbul’a teröristlerle yürüyebilirler. Biz rahmetle yürümeye devam edeceğiz. Bay Kemal sen onlarla yürümeye devam et, biz mazlumlarla yürümeye devam edeceğiz.”
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı'ndaki Mabeyn Köşkü’nde Kamboçya Başbakanı Hun Sen’i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak 1 saat 40 dakika sürdü.
AYRIM YAPAN BEDELİNİ AĞIR ÖDER
Başkan Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, “Gecikmenin sebebi; Üsküdar’daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması ve sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir” dedi. Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, “Raylı sisteme yönelik çalışmalar sürüyor. Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız” diye konuştu.
KİMSE BİZİ BÖLEMEZ
Türkiye’de ayrım yapmak isteyenlerin yanlış istikamete gittiğini ifade eden Erdoğan, “Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin. İstanbul’u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “29 Ekim’de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin konuyla ilgili açıklamalarını salı günü grup toplantısında yapacağını sözlerine ekledi.
Metronun ilk seferine Başkan Erdoğan, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.
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