Dirilişin arefesindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi’nin açılışında kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: “Açılışını yaptığımız TÜGVA Genel Merkez binasının ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mimarından, mühendisine, işçisine kadar teşekkür ediyorum. TÜGVA Genel Merkezi’nin vâkıfımızın misyonuna yaraşır bir yer olduğunu görüyoruz. Diğer vakıf ve derneklerimiz için bir model teşkil edeceğine inanıyorum.”

HİZMETİ İNSAN VERİR

“Sıradan bir binayı hizmete almıyoruz. Akıllı sınıfı, kıraathanesi, toplantı salonlarıyla örnek bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Burasının 81 il, 404 ilçeye yayılan TÜGVA merkezi olmasıyla her yaştan gençlerimiz için çekim merkezi olacağına inanıyorum. Fiziki yapısı ne kadar güzel, ne kadar kullanışlı olursa olsun, bir mekana anlam veren orada hizmet veren insanlardır. Orada insan yoksa orası bir beton yığını olmaya mahkumdur. TÜGVA’yı beton yığını olmaktan kurtaracak olan da arkadaşlarımızdır. Sizlerin çalışmalarıyla, gayretleriyle anlam bulacaktır. Burası ancak gençlerin ‘Benim vakfım, yuvam, okulum’ diye sahiplendiği zaman gerçek bir genel merkeze dönüşecektir. TÜGVA 81 vilayetimizin tamamında örgütlenmesini tamamladı. Faaliyetleriyle kurumumuz 4,5 milyon aşkın gencimize ulaşmayı başlardı. Yurtlarımızdaki doluluk oranı yüzde 90’ların üzerine çıktı. 7 bin 500 civarı öğrencimize sıcak, ferah bir ortamda barınma imkanı sunuluyor. Medya iletişim okullarından, spor kulüplerinden gençlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda vakfımız projelere imza atıyor. Gençlik, istikbalimizin teminatıdır. Gençlerini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar pek çok yatırımı hayata geçirdik. Üniversite sayısını 206’ya çıkardık. 16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan bir öğrencimize 500 lira vermeye başlıyoruz. ”

UTANÇ SAHNELERİNE SON

“Darbe dönemlerinin baskıcı, faşist anlayışını rafa kaldırdık. Utanç sahnelerine son verdik. Vesayetçi zihniyetin esiri olmaktan kurtardık. Kılık kıyafetten horlanmadığı bir özgürlük atmosferini hakim kıldık. Bu süreçte sadece kendimize değil, bizimle aynı dünya görüşünü paylaşsın, paylaşmasın herkese hizmet etme gayreti güttük. Bize yapılanları başkasına yapmadık. Son 16 yılda hareket alanı daralanlar sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda kaybedenler hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışan asalaklar olmuştur. Bir avuç seçkin olmuştur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Türkiye’nin son 16 yılından rahatsız olanlar, kendilerini imtiyazlı vatandaş olarak görmeye alışanlardır. Biz demokrasinin gelişmesi, hak ve özgürlük alanlarının gelişmesi için çalışma devam edeceğiz.”

BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ

2002’den bu yana gerçekleştirdiğimiz reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek gençlerimiz için altyapıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engeller gençlerimiz önünde durmuyor. Yeni bir dönemin arefesindeyiz; bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealini pratiğe dökmedir. Bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Biz kendimizle beraber mazlum ve mağdurların barış içerisinde yaşadığı küresel bir sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.