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Politika

Başkan Erdoğan ve Putin 12 Ocak'ta ateşkes için çağrıda bulunacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 'İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor' açıklamasında bulundu. Türkiye ve Rusya yayımladığı ortak bildiride itidal çağrısında bulundu. Bildiride, 'ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz.' denildi.

08.01.2020  17:31 - Güncelleme: 08.01.2020  17:50

Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

 “Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak”

"(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır."

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

"ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz."

Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz."

"Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurdu

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