08.01.2020 17:31 - Güncelleme: 08.01.2020 17:50

Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

“Libya’da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede Libya’da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunacak”

"(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır."

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

"ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz."

Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz."



"Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz"

