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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay Dubrovnik Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, “Küresel Değişimde Yön Bulma” temasıyla düzenlenecek olan Dubrovnik Forumu'na katılmak üzere Hırvatistan'a gidecek.

IHA6 Temmuz 2023 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay Dubrovnik Forumu'na katılacak
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, bu yıl 'Küresel Değişimde Yön Bulma' temasıyla düzenlenecek olan Dubrovnik Forumu'na katılmak üzere 7-8 Temmuz 2023 tarihlerinde Hırvatistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay ayrıca, forum marjında muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, AB konuları ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır" denildi.

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