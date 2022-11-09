Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB üyeliği en yararlı üyelik olacak

Kaymakcı, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Kaymakcı, öğrencilerle 12 sorulu interaktif çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kaymakcı, Avrupa Birliğinin özellikle üniversitelilere ve gençlere sunduğu imkanlar hakkında bilgiler vererek, Avrupa Birliği Başkanlığının, herhangi bir bilgi ihtiyacı konusunda gençlerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliğinin, egemenliklerin gönüllü paylaşıldığı bir yapı olduğunu aktaran Kaymakcı, "Bizim AB üyeliğimiz bir fantezi meselesi değil. Bu bir çıkar ve egemenlik meselesi. Avrupa kıtasında olup da bizim gibi bir ülkenin Avrupa'nın karar alma mekanizmasına dönüşmüş olan AB'ye katılmama lüksü yok. Daha iyi bir gelecek istiyorsanız, daha eşit bir gelecek istiyorsanız, daha güçlü bir Türkiye istiyorsanız, başka şansınız yok; ya da AB karar verecek, siz de AB'nin önerdikleriyle yetineceksiniz." diye konuştu.

Kaymakcı, AB'ye üyelik sürecinin kolay olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çıkarları, geleceği ve sizlerin geleceği için bu sürecin başarılı olması lazım. Biz Avrupa ülkesiyiz. Avrupa kıtasındayız ve AB'nin karar alma mekanizmasında olmak zorundayız. Bunu başaramadığımız zaman şu andaki al ver ilişkisi ki bu bizim her zaman çıkarımıza olmuyor. Böyle yaşayıp gideceğiz ve bu bizim kabul edeceğimiz bir şey olmamalı. Türkiye'nin yerine getiremeyeceği hiçbir teknik koşul yok. Evet, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi sistemi kötüye kullanmaya çalışabilir. Buna karşı da sağlam duracağız ama bizim mutlaka karar alma mekanizmasına girmemiz gerekiyor."

Başka hiçbir aday ülkenin üyeliğinin Türkiye'ninki kadar tartışılmadığına dikkati çeken Kaymakcı, "Çünkü bizim özelliklerimiz var. Karşı tarafın kaygıları, endişeleri var. Bunu da anlayalım. Türkiye'nin AB üyeliği gerçekten çok konuşulan, çok tartışılan, çok sorgulanan bir konu ama gerçekleştiği zaman da en yararlı, en anlamlı, en değerli üyelik olacak. Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda diğer Avrupa ülkeleri için ve dünya için bu çok önemli. Türkiye'nin üyeliği fark yaratacak bir üyelik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini, gençlerin kendi geleceği için sahiplenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu, Türkiye'de, Ankara'da, Avrupa Birliği Başkanlığının tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Sizler de Avrupa Birliği programlarına katılarak bu konuda araştırmalar yaparak hatta meslek edinerek bu konuda ilerlemeniz lazım çünkü biz bu kıtada yaşıyoruz. AB içerisinde güçlü bir Türkiye'nin, aslında bölgesel politikalarda da eli her zaman güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof Dr. Fuat Erdal'ın da konuşma yaptığı konferansta, Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Kaymakcı'ya konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hediye takdim edildi.

Daha sonra Kaymakcı, "Türkiye-AB İlişkilerinin Kültürel Boyutu" adlı seminere katıldı.