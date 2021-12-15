Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan dikkat çeken Avrupa Birliği açıklaması

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:16

Büyükelçi Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da "Çeviride Söylem Birliği ve Ortak Dilin İnşası" temasıyla düzenlenen İletişim ve Çeviri Çalıştayı'nda konuştu.

Kaymakçı, hem Dışişleri Bakanlığı hem de AB Başkanlığı olarak iletişim ve çeviri konularıyla yakından ilgili olduklarını belirtti.

AB Başkanlığı olarak AB iletişim stratejisi adı altında bir stratejilerinin olduğunu dile getiren Kaymakcı, bunu 2004'ten bu yana uyguladıklarını ifade etti.

Bu stratejinin Cumhurbaşkanlığının başlattığı genel iletişim stratejisinin bir parçası haline geldiğini ifade eden Kaymakcı, bunun esas vurgusunun AB'nin ne olduğunun Türk kamuoyuna aktarılması, Türkiye'nin ve Türkiye'nin AB üyeliğinin diğer Avrupa ülkelerine ne getireceğinin Avrupa kamuoyuna aktarılmasına yönelik bir strateji olduğunu kaydetti.

AB ile ilişkilerde en önemli konulardan birinin iletişim olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Biz normalde bir aday ülke olarak üyelik müzakereleri çerçevesinde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama maalesef son birkaç yıldır AB ile istediğimiz düzeyde bir iletişim ve diyalog içerisinde değiliz. Son 6 aydır ilişkilerde belli bir yumuşama yavaş yavaş normalleşme eğilimleri var." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, AB ile özellikle sağlık, terörle mücadele, göç gibi konularda üst düzey diyalog toplantılarını başlattıklarını, Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin beklentilerini ilettiklerini, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm çerçevesinde de AB ile ilişkileri ve iletişimi sürdüklerini aktardı.

AB'ye katılım için 2021-2023 yıllarını kapsayan ulusal eylem planını kabul ettiklerini hatırlatan Kaymakcı, bu programın gelecek 2 yıl içinde Türkiye'nin AB üyeliği için atacağı adımları listeleyen bir program olduğunu dile getirdi.

AB'nin gündeme getirdiği yeşil mutabakata uyum için Türkiye'nin kendi yeşil mutabakat eylem planını kabul ettiğini belirten Kaymakcı, "Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla yeni yeşil dünya düzeninde Türkiye etkin bir şekilde rolünü sürdürecek." dedi.

Kaymakcı, AB içerisinde çeviri çalışmalarının önemli olduğunu ve AB Başkanlığı olarak bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

AB Başkanlığının çeviride dil birliğinin inşası için İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dilde AB mevzuatı çeviri rehberi ve AB terminolojisi veri tabanını hazırlayarak alan çalışanlarının istifadesine sunduğunu belirtti.

