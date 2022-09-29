Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye artık dünyanın merkezinde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Kıran, partisinin il başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığınca Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda düzenlenen "Merkez Ülke Türkiye" temalı "Kamu Diplomasisi ve Türk Dış Politikası" konferansına katılan Kıran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla Suriye'den gelen tehditleri sınır ötesine taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin sadece Suriye'de değil Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de de adımlar attığını belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Dünyanın merkezi olarak nitelendirilen bir coğrafyada yaşıyoruz, Doğu Akdeniz, bu coğrafyanın merkezinde uluslararası teorisyenlerce dünyanın kalbi olarak nitelendiriliyor. 'Doğu Akdeniz'e hakim olan, dünyaya da hakim olur' demek yanlış olmaz. Güçlü bir ülke olabilmek için hem sahada hem de masada varlık göstereceksiniz. Türkiye'nin küresel bir güç olarak nitelendirilmesinin en önemli sebebi, sahada ve masada güçlü bir şekilde varlık göstermesidir. Sahada ve masada gösterdiğimiz güçlü varlıkla Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC oldu. Aynı şey Libya'da, Suriye'de, Rusya ve Ukrayna savaşı için de geçerli."

- "TÜRKİYE ARTIK DÜNYANIN MERKEZİNDE"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının hemen ardından savaşın durdurulması için en samimi gayreti gösteren ülkenin Türkiye, en güçlü liderliği gösteren liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Şu anda bütün dünya bu savaşın durdurulması için bütün ümidini Türkiye'ye yönlendirmiş durumda. Bu savaşı çözerse Türkiye çözer, bu savaşı durdurursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan durdurur inancına sahipler. Bunu da yine sahada ve masada gösterdiğimiz güçlü, samimi, ilkeli ve dengeli dış politika anlayışıyla başardık. Türkiye artık dünyanın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın ekseninde Türkiye'nin yer aldığı iddiasını, bu iddianın salt bir ülke iddiası olmaktan öte bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu daha adil bir dünya hedefine ulaşmak için en geçerli formül olduğuna inanan bir hikayenin aktörüdür. Türkiye artık bugün küresel bir güç olarak resmediliyor. Bunu da biz söylemiyoruz, son dönemde pek çok ülkenin liderinden duyduk."

Kıran, Türkiye'nin sahada ve masada hem oyun kurmaya hem kendisine ve insanlığa karşı kurulan oyunları bozmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve gençler de katıldı.