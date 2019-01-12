Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.
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