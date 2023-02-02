Türkiye devreye girdi! Norveç geri adım attı

Bakan Çavuşoğlu 7. Tematik Kış Kampları etkinliğinde yaptığı konuşmada teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun insan unsurunun hala çok önemli olduğuna dikkat çekti ve gençlere eğitim süresinde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Günümüzdeki en büyük sorunlardan birinin ırkçılık olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı ve Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında "Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçiye söz konusu provokasyondan duyulan rahatsızlık belirtildi.