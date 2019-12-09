Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın, halihazırda hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, "Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umuyoruz. Önümüzdeki süreçte çabalar inşallah Afganistan'a kalıcı bir barış ve huzur getirir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın ardından Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı sebebiyle iki askerin şehit olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı ve bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bugünkü konferansın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birlikte gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2011'de bu süreci hayata geçirirken Afganistan merkezinde bölgenin istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini, zaman içinde pek çok ülke, bölgesel ve uluslararası örgütün de Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'ne katılımıyla bu sürecin etkin bir platform haline geldiğini söyledi.

Bu süreç kapsamında, Güven Artırıcı Önlemler yoluyla, terörle mücadeleden ticarete kadar pek çok alanda iş birliği yürüttüklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün kabul ettiğimiz 'Tarım' ve 'Kadının Güçlendirilmesi' Güven Artırıcı Önlemleriyle birlikte bunların sayısı sekize ulaştı. Elbette Afganistan ihtiyaç duyarsa, buna yeni Güven Artırıcı Önlemleri ilave edebiliriz. Fakat önemli olan sayıdan çok burada kabul ettiğimiz güven artırıcı önlemlerin etkin bir şekilde uygulanması ve bunların Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine ve de kalkınmasına olacak katkılarıdır. Dolayısıyla bunların uygulanmasıyla ilgili çalışmayı da birlikte yürüteceğiz."

Bakü'de 2017 yılında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra eş başkanlığı ikinci kez üstlendiklerini belirten Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Afganistan daimi eş başkandır. O günden bu yana bu platformu daha etkin bir hale getirmek için Afganistan ile birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri, bir Çalışma Kuralları Rehberinde toplamaya karar verdik. Ayrıca, Güven Artırıcı Önlemlerin Uygulama Planlarını gözden geçirdik. Bu belgeleri bugünkü konferans vesilesiyle kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın, halihazırda hassas bir süreçten geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umuyoruz. Önümüzdeki süreçte çabalar inşallah Afganistan'a kalıcı bir barış ve huzur getirir. Elbette bunu sadece dilemekle ya da söylemekle olmaz, bunun bilincindeyiz. Önemli olan önümüzdeki süreçte kadın, çocuklar ve gençler dahil tüm Afganistan unsurlarının toplum içinde kazanılması ve güçlenmesiyle olacağına inanıyoruz."

- "Afganistan'a desteğimizi sürdüreceğiz"

Afganistan'da 28 Eylül'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmadığını belirten Çavuşoğlu, seçimlerin olduğu gibi oyların sayımı ve sürecinin de adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesinin Afganistan'ın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Seçimden sonra kim göreve gelirse gelsin Afganistan ile iş birliğini daha da güçlendireceklerini ve desteklerini artıracaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"NATO toplantılarında da bazen NATO'nun oradaki mevcudiyetinin azaltılmasıyla ilgili tartışmalar da oluyor. Biz Türkiye olarak, Afganistan Türkiye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte eş başkanlığını Tacikistan devralıyor. Esasen bugün itibarıyla Tacikistan İstanbul Süreci'nin eş başkanlığını devralmıştır. Eş başkanlığımızın sona ermesi Afganistan'a olan desteğimizin biteceği anlamına gelmez. Biraz önce zaten desteğimizin artarak devam edeceğini söyledik."

Çavuşoğlu, bugünkü toplantının hazırlanmasında, belgelerin bugüne kadar hazırlanması ve müzakeresinde her zaman olduğu gibi Afganistan heyetinin desteğini gördüklerini belirterek, bundan dolayı İdris Zaman ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Libya'yla imzalanan anlaşma

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yla imzalanan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

"Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk." diyen Çavuşoğlu, "Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil." şeklinde konuşarak, şunları kaydetti:

"Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir."

AA foto muhabiri Yalçın'ın yaralanması

Fransa'da polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ameliyattan sonra şu anda dinleniyor, sonucunda da inşallah iyi bir şekilde netice alırız." diyen Çavuşoğlu, "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor." şeklinde konuştu.