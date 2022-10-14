Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız

(ABD'den F-16 tedariki) Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım

(Ukrayna-Rusya) Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var