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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den F-16 tedariki konusunda, 'Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım' dedi.

14 Ekim 2022 Cuma 12:35 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız

(ABD'den F-16 tedariki) Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım

(Ukrayna-Rusya) Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite
  • Katar Dışişleri Bakanı

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