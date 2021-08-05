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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkiye'de devam eden orman yangınlarının son durumunu görüştü.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 15:12
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Bayramov ile yaptığı telefonda görüşmesinde, Türkiye'de devam eden yangınların son durumunu konuştu.

Öte yandan Bayramov, telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve bu zor dönemde Türkiye'ye her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu da Bayramov'a cevaben yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'a desteği için teşekkür ederek Azerbaycan'ın Türkiye ile her zaman omuz omuza olduğunu kaydetti.

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