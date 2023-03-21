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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümünü ele aldı.

AA21 Mart 2023 Salı 23:29 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Bakan Çavuşoğlu
  • BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan

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