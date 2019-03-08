Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizim adaylarımızı milletini seven iki parti belirledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven iki parti belirledi.' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven iki parti belirledi. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor." dedi.
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