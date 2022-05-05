İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2022 Perşembe / 4 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8531
  • EURO
    15,7073
  • ALTIN
    910.178
  • BIST100
    2490.48
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: İcra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz
Politika

Bakan Çavuşoğlu: İcra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz' dedi.

5 Mayıs 2022 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Bali'de gemiden düşen Türk kaptan) Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek."

"Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.