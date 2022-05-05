Bakan Çavuşoğlu: İcra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Bali'de gemiden düşen Türk kaptan) Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek."

"Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz"