Bakan Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:

CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanımızın Kral Selman ile telefon görüşmesinin ardından Suudi Arabistan işbirliğine daha açık oldu. Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Türkiye kararlıdır, soruşturma devam ediyor. İncelemeler konusunda biraz geç kalınmıştır. Bu bizden kaynaklı bir geç kalınma değil. Soruşturma içerisinde Suudi Arabistan'dan kimse yok. Dünya tepki gösterdi, ne olduğu merak ediliyor. Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi. Herhangi bir ülkeyle bilgi paylaşmadık.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Yaptırım saçma sapan bir şeydi. Bir etkisi de olmadı. Yaptırım sadece gerginliği artırdı. Mahkeme cezayı verdi. Türkiye ve ABD ilişkileri Brunson yüzünden değil, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek ve FETÖ ile ilgili adımları atmaması sebebiyle gerildi. ABD'nin YPG/PKK'ya desteği kesmesi lazım. Yakın zamanda Münbiç'te ortak devriye başlayacak. Bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la da telefonda görüştü. Bu konularda adımlar atılır ve beklentilerimiz karşılanırsa o zaman ilişkilerimiz gerçek anlamda normale döner. Ambargo konusunda adımlar atılacak.

FETÖ'NÜN İADESİ

FETÖ'nün iadesi ile ilgili son delilleri Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı'na verdik. FBI'ın yürüttüğü bir soruşturma da var. FBI ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ekip Ankara'ya geldi ve tüm bilgileri onlarla paylaştık. En son Trump, Cumhurbaşkanımız'a 'dosya numaralarını ver yeter' dedi. ABD bu kişinin attığı her adımı benden daha iyi biliyor. Bu konularda olumlu adım atacaklarını söylüyor ama henüz bir adım görmedik.

DÖRTLÜ ZİRVE

Suriye konusunda en çok adım atan ülke Türkiye olmuştur. Özellikle İdlib Mutabakatı'nın ardından Türkiye'nin saygınlığı artmıştır. Son zamanlarda küçük grup diye bir şey oldu. Bu grup Soçi ve Astana'daki adımları kıskanıyor. Suriye'de siyasi çözüm istiyorsak ve terör örgütleri ile mücadele edeceksek ayrı ayrı bir şeyler yapmanın anlamı yok. İran ve ABD'nin olmadığı ortamlarda da Suriye'deki aktörlerin bir araya gelerek siyasi süreci canlandırması gerekiyor. Biz İdlib Mutabakatı ile sadece insani bir dramı engellemedik siyasi çözüm için son bir fırsat penceresi açtık.