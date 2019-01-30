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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te düzenlenecek Gymnich toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan Gymnich toplantısına katılacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu’nun daveti üzerine AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek gayriresmî toplantıya katılacak.
 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve “Gymnich” olarak da bilinen toplantıda, dış politika gelişmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
 
Söz konusu toplantıda AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin ile Balkanlar’ın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının yanı sıra Türkiye’nin AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor.

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