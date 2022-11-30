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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz, Alman, Ukraynalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

BÜKREŞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde İngiliz, Alman, Ukraynalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz, Alman, Ukraynalı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci ve son günündeki oturumlarına katıldı, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun genişlemesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, daha sonra görüştüğü İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile yine Ukrayna'daki son durumu konuştu. Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüşmesinde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukraynalı mevkidaşımla görüşmede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizin ve kalıcı ateşkes çabalarımızın süreceğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Çavuşoğlu
  • Kuleba
  • NATO

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