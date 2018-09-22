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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor.' dedi.

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19 yıl aradan sonra Venezuela'ya Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada "yerel para birimleriyle ticaret" konusunda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz." dedi.

ABD yönetiminin doları bir saldırı aracı olarak kullandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor." dedi.

Hiçbir ülkenin para birimine karşı olmadıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de kısa zaman önce hedef olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Ancak çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı." sözlerini kullandı.

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