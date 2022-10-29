Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Togg ile Türkiye'yi yeni hedeflere ulaştıracağız

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ilk aracın banttan çıkacağını ve mutlu olduklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Gelecek seneye kadar, yani Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına kadar Türkiye Yüzyılı vizyonunu daha da somutlaştıracağız, tüm milletimizin katkısıyla, herkesin katkısıyla ama gelecek yıllarda buna benzer projeleri de tabii hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye'nin ilk milli otomobili Togg, banttan çıkacak. Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılında çok anlamlı bir günde bunun gerçekleşmesi de ayrıca anlamlıdır. Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet'i kuran büyüklerimiz bir hedef göstermişler, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkarmayı hedef göstermişler. Diplomaside de hedef göstermişler. Biz her alanda Türkiye'yi bu hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz, Togg da bunlardan biri."

Togg'da favori renginin "Pamukkale" olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'ya beyaz rengin daha iyi gittiğini ifade etti.

Araçların yurt dışındaki misyonlara da gönderileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Tüm dünyada Togg'un tanıtımı için herhalde bize de biraz indirim yaparlar." dedi.

Soru soran bir Japon gazetecinin "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, gazeteciyi "Türkiye" olarak düzeltti.