Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk şirketleri altyapı çalışmalarını üstlenmek için istekli

Çavuşoğlu, Zimbabve'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bu ülkenin Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederic Shava ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bunun gecikmiş bir ziyaret olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Zimbabwe'yi ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olmaktan onur duyduğunu aktardı.

Zimbabveli mevkidaşı Shava ve Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ile yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin gözden geçirildiğini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüşüldüğünü aktardı.

Çavuşoğlu, görüşmede, ekonomik işbirliğinin öncelik verilen konulardan biri olduğunu aktararak, "Ekonomik ilişkilerimizi ve ticaretimizi artırmalıyız. İkili ticaretimiz yalnızca 35 milyon dolar seviyesinde. İki ülkenin potansiyelini göz önüne aldığımızda 35 milyon dolar hiçbir şey." dedi.

Çavuşoğlu, "Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısını kurmamız ve ilişkilerimizin yasal dayanağının anlaşmalarını ve mutabakatlarını sonuçlandırmamız gerekiyor." diyerek, Türk şirketlerinin Zimbabve'ye yatırım yapmaya niyetli olduğunu belirtti.

Türk şirketlerinin Zimbabve'de yatırım yapması için hep birlikte teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ülkede gerçekleştirilmesi planlanan altyapı çalışmalarını üstlenmek üzere Türk şirketleri istekli." dedi.

Çavuşoğlu, "Zimbabve-Türkiye ilişkilerinin tüm yönlerini ele aldık. Eğitim, tarım, Türk Hava Yolları'nın Harare ve Victoria Falls uçuşları, öğrencilere sağlanan burslar iki ülke arasındaki işbirliğini iyileştiriyor. Birçok alanda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın çalışma konusunda anlaştık." dedi.

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Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik soruya da yanıt vererek, "Bir Zimbabve şirketi Türkiye'de iş yapmaya ilgi duyuyorsa bu şirketi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yaparız." diye konuştu.

Türkiye'nin Zimbabve'den tütün, pamuk, lityum, elmas ve demir-çelik ürünleri aldığını, Zimbabve'ye ise makineler, yüksek teknoloji ürünleri, tekstil ürünleri ve gıda gibi ürünler sattığını kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle tarım alanında işbirliğimizi artırmalıyız. Burası verimli bir ülke. Herhalde dünyanın tarım ürünü yetiştirmek için en verimli ülkelerinden birisi." dedi.

İki ülkenin tarımın yanı sıra turizm, hizmet sektörü, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji gibi alanlarda uzmanlık ve bilgi paylaşması gerektiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, "Türk ve Zimbabve şirketleri güneş enerjisi, yenilenebilir enerji gibi alanlarda ortak girişimlerde de bulunabilirler." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Zimbabve'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini desteklediğini sözlerine ekledi.