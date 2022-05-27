Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BAE'li mevkidaşı el Nahyan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız

İlişkilerimi tüm boyutlarıyla değerlendirdik

Körfezi Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz

Yaşadığımız bu coğrafyada zaten çok sayıda çatışma mevcut. Ukrayna'daki savaş gösterdi ki, dayanışmaya ihtiyacımız var



BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan:

İki ülke arasındaki ticari faaliyetlerimizi mutlaka artırmamız gerekiyor.

Türkiye büyük bir ülke gerçekten ve gerçekten çok fazla potansiyeli olan bir ülke