İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,255
  • EURO
    17,4125
  • ALTIN
    967.39
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BAE'li mevkidaşı el Nahyan ortak açıklama
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BAE'li mevkidaşı el Nahyan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

27 Mayıs 2022 Cuma 17:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız

İlişkilerimi tüm boyutlarıyla değerlendirdik

Körfezi Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz

Yaşadığımız bu coğrafyada zaten çok sayıda çatışma mevcut. Ukrayna'daki savaş gösterdi ki, dayanışmaya ihtiyacımız var

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan:

İki ülke arasındaki ticari faaliyetlerimizi mutlaka artırmamız gerekiyor.

Türkiye büyük bir ülke gerçekten ve gerçekten çok fazla potansiyeli olan bir ülke

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan
  • basın toplantısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.