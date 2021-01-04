Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilere başarı dileği

AA 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.