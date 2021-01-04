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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilere başarı dileği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:51
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

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