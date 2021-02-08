Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan üç ülkeye ziyaret

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:29

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.

