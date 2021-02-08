İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0581
  • EURO
    8,4987
  • ALTIN
    411.386
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan üç ülkeye ziyaret
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan üç ülkeye ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Şubat arasında Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:29
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.