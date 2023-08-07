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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Ege ile Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı koruyacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz.' dedi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan: Ege ile Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı koruyacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "14. Büyükelçiler Konferansı"nın açılış töreninde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

- Mevcut küresel sistem daha karmaşık ve çoklu bir kriz dönemi yaşamaktadır. Tarih bize söz konusu krizlerin böyle devam edemeyeceğini acı tecrübelerle göstermiştir.

- Türkiye'yi sektör kurucu hale getireceğiz.

- Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Tüm ilgili kurumlarımızla birlikte terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, nefes de aldırmayacağız.

- Savaşı'nın sona erdirilmesi ve barışın tesisi için çaba göstermeye inat ve ısrarla devam edeceğiz. Tahıl girişiminin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunu yapan yegane aktör ülkemiz Türkiye'dir.

- Komşumuz Yunanistan'la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz, Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz.

  • Hakan Fidan
  • Büyükelçiler Konferansı
  • Dışişleri Bakanı

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