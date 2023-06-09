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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Kulubayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Kulubayev, Varhelyi, Popescu ve Tsahkna ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde muhatapları, Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

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