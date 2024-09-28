Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabında toplantıya ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, Bakan Fidan'ın 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Fidan'ın yanı sıra Astana Süreci'nin garantörleri İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Toplantıda, Suriye'de güvenlik, siyasi ve insani durum ele alınırken, özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Suriye'de ilave şiddet sarmalına yol açmasının engellenmesi için itidal çağrısı yapıldı.

İdlib de dahil olmak üzere sahada sükunetin muhafaza edilmesinin önemi ve bölücü terör örgütünün mevcut durumdan istifade etme teşebbüslerinin önünün alınması gerekliliği üzerinde durulan toplantıda, siyasi sürecin canlandırılmasına destek verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan ise Türkiye'nin Suriye'de siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik desteğini yinelerken, Astana Süreci'nin Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasındaki öneminin altını çizdi.

Terör tehdidine ve DEAŞ'ın Suriye'deki saldırılarını artırmakta olduğuna dikkati çeken Fidan, Suriye'deki ihtilafın çözümünde BM'nin öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, NEW YORK'TA CELAC DÖRTLÜSÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türkiye-CELAC Dörtlüsü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nda hitapta bulunduğunu bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda, sonuncusu 21 Nisan 2017'de İstanbul'da düzenlenen 4. toplantı sonucunda yayımlanan Ortak Bildiri'de yer alan unsurlar ve güncel küresel meseleler ele alındı.

Latin Amerika genelinde entegrasyonu derinleştirmek amacıyla Aralık 2011'de kurulan ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki tüm ülkelerin üyesi olduğu CELAC, ikili işbirliği mekanizması tesis ettiği ülkelerle CELAC Dörtlüsü formatında toplantılar yapıyor.

Türkiye de Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik açılım politikası kapsamında bölgesel kuruluşlarla işbirliklerine büyük önem atfediyor.

Bu çerçevede Türkiye ile CELAC arasında "Türkiye-CELAC Dörtlüsü" Dışişleri Bakanları Toplantıları düzenlenirken, söz konusu toplantıların ilk üçü 2013, 2015 ve 2016 yıllarında BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında gerçekleştirilmişti.

Dördüncü toplantı 21 Nisan 2017'de İstanbul'da düzenlenirken, toplantı sonucunda yayımlanan Ortak Bildiri'de, Türkiye ile CELAC arasında "Siyasi Diyalog ve Daimi İşbirliği Mekanizması" oluşturulduğu açıklanmıştı.