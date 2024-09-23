Bakan Fidan: BM gereken liderliği gösteremiyor

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada, "Hem uluslararası toplum hem de Birleşmiş Milletler tarihi bir sınavdan geçiyor. Kriz ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz azalıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşiyor. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa ve başarısız devletlere zemin hazırlıyor. İslam'a karşı nefret ve yabancı düşmanlığı bu zeminde güç kazanmıştır. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor. Bugün küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, umutsuzluğa karşı umudu, yoksulluğa karşı refahı, adaletsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı barışı savunacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var" dedi.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Bakan Fidan, Genel Kurul'da kabul edilen kararların, birkaç ülkenin onaylamamasıyla Güvenlik Konseyi'nden geçemediğine dikkat çekerek, "Daha adil, kapsayıcı ve etkili birçok taraflı modele ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de, özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır. Aslında dünya beşten büyüktür. Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar Güvenlik Konseyi yüzünden uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkenin iradesine bırakılamaz" ifadelerini kullandı.