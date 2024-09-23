İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1405
  • EURO
    37,9876
  • ALTIN
    2883.26
  • BIST100
    9887.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Fidan: BM gereken liderliği gösteremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BM'nin tarihi bir sınavdan geçtiğini ve gereken liderliği gösteremediğini belirtti.

DHA23 Eylül 2024 Pazartesi 21:18 - Güncelleme:
Bakan Fidan: BM gereken liderliği gösteremiyor
ABONE OL

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada, "Hem uluslararası toplum hem de Birleşmiş Milletler tarihi bir sınavdan geçiyor. Kriz ve çatışmalara çözüm üretme kabiliyetimiz azalıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşiyor. Küresel eşitsizlik ve adaletsizlik aşırıcılığa ve başarısız devletlere zemin hazırlıyor. İslam'a karşı nefret ve yabancı düşmanlığı bu zeminde güç kazanmıştır. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor. Bugün küresel sorunlarımıza ortak çözümler üretecek, umutsuzluğa karşı umudu, yoksulluğa karşı refahı, adaletsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı barışı savunacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var" dedi.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Bakan Fidan, Genel Kurul'da kabul edilen kararların, birkaç ülkenin onaylamamasıyla Güvenlik Konseyi'nden geçemediğine dikkat çekerek, "Daha adil, kapsayıcı ve etkili birçok taraflı modele ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de, özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reforma ihtiyaç vardır. Aslında dünya beşten büyüktür. Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar Güvenlik Konseyi yüzünden uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkenin iradesine bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.