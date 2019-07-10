Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Irak'la askeri iş birliğimizi sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadelede ortak komite kuracağız.

Başkan Erdoğan yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Kimsenin yorum yapma hakkı yok. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak. 2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Garantör olmayan ülkelerin o bölgede bir hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor. AB, Rum kesiminin yanında olmaya devam ederlerse hata yapar. AB'nin bize yönelik adımı ters teper. Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Yerli yersiz açıklamalar görüyoruz. Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. Takındıkları tutum Rum yanlısı. AB çifte standardın içine düşüyor. AB ortak çözüm bulma yoluna gitmeli. Rumların yanında olmaya devam ederlerse hata yaparlar.