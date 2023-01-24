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Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.

IHA24 Ocak 2023 Salı 09:30 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

EİT BAKANLAR KONSEYİ 26. TOPLANTISI

Toplantıda EİT çatısı altındaki iş birliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçların değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.

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