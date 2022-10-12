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Politika

Türkiye'den sert tepki: Bu vizyonsuzluk

Dışişleri Bakanlığı, 'AB'nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz' açıklaması yaptı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Türkiye'den sert tepki: Bu vizyonsuzluk
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu, AB'nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, AB'nin Türkiye'ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu'na yansıtılmamış olması esef vericidir.

Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB'nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.

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