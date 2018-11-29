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Dışişleri Bakanlığı: Duyduğumuz derin hayalkırıklığı İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’in iade reddine ilişkin, 'Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’e ilişkin Türkiye'nin iade talebinin Londra Westminster Kaza Mahkemesince reddedilmesine dair açıklamada bulundu. Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan Türkiye'ye iadelerine ilişkin dün (28 Kasım) Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebinin hakim tarafından reddedildiğini anımsatan Aksoy, "Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur. Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir. Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayal kırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır" diye vurguladı.

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