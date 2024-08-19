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Politika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte

Dışişleri Bakanlığı, 'Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli kardeşimizi katleden İsrail, başta UNRWA çalışanları olmak üzere insani yardım görevlilerini ve gönüllülerini de ayrım gözetmeksizin öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir.' açıklamasında bulundu.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte
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Bakanlığın X hesabından 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "dünyanın her köşesinde fedakarca görev yapan" insani yardım görevlilerinin şükranla anıldığı belirtilerek, "Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli kardeşimizi katleden İsrail, başta UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışanları olmak üzere insani yardım görevlilerini ve gönüllülerini de ayrım gözetmeksizin öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "eli kanlı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin" uluslararası mahkemeler önünde en kısa sürede hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

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