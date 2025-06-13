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Politika

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Bu saldırı bir provokasyondur

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildiren Dışişleri Bakanlığı, 'Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2025 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Bu saldırı bir provokasyondur
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

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